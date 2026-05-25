Il 51% degli abitanti di Colico ha votato contro il trasferimento del comune dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio. La consultazione ha visto quindi prevalere il no alla proposta di secessione. La decisione si è concretizzata attraverso il risultato referendario, che ha confermato la volontà della maggioranza dei residenti di rimanere nella provincia di Lecco. La consultazione si è conclusa con questa vittoria del no, impedendo il cambio di provincia.

Colico (Lecco), 25 maggio 2026 – Le sirene valtellinesi non hanno convinto gli elettori e le elettrici di Colico, che hanno bocciato il passaggio del Comune dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio. È stata infatti netta la vittoria per il “no” al referendum sul possibile cambio di amministrazione comunale per l’ultimo Comune del Lecchese in alto lago, confinante appunto con la provincia di Sondrio. Il dato definitivo è stato di 2459 No contro 1182 Sì. Tredici le schede nulle, quattro quelle bianche. I numeri della consultazione . Al referendum hanno partecipato in 3.658 votanti, pari a poco più del 51% degli aventi diritto. Già i dati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colico, bocciata la secessione da Lecco: il 51% degli abitanti dice “no” al passaggio alla provincia di Sondrio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colico, parte la campagna per il "sì" al passaggio in provincia di SondrioA Colico è partita ufficialmente la campagna referendaria per il passaggio alla provincia di Sondrio.

Colico vuole restare in provincia di Lecco, netto “No” al passaggio in ValtellinaA Colico si è svolto un referendum consultivo per decidere se passare dalla provincia di Lecco alla Valtellina.