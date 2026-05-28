Dal 18 al 30 luglio, la squadra dell’Arezzo si è allenata a Clusone, in provincia di Bergamo, per preparare la nuova stagione. Durante il ritiro, i giocatori hanno affrontato sessioni di esercizi intensi in quota, mentre i tifosi si sono riuniti per seguire gli allenamenti e mostrare fiducia nel team. Molti supporter si sono già detti convinti che questa possa essere un’annata positiva.

Dal 18 al 30 luglio l’Arezzo preparerà la nuova stagione fra montagne, fatica e ossigeno bergamasco: tifosi già pronti a controllare se i giocatori corrono più di loro L’Arezzo riparte da Clusone. E già questo, per il tifoso amaranto medio, suona come una località dove almeno si respira meglio delle ultime domeniche vissute allo stadio. La società ha ufficializzato il ritiro estivo 2026: dal 18 al 30 luglio la squadra salirà in provincia di Bergamo, nella Val Seriana superiore, per preparare la nuova stagione fra montagne, allenamenti e sudore vero. Che poi è sempre un momento bellissimo del calcio: il periodo dell’anno in cui tutti sono forti, tutti sono motivati e ogni nuovo acquisto “ha una gamba clamorosa”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Clusone amaranto: luglio, fatica e tifosi già convinti che “quest’anno si vola”

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