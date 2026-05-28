Clochard infastidisce le clienti di un bed and breakfast | la denuncia delle turiste
Due turiste hanno denunciato di essere state infastidite da un uomo senza dimora mentre rientravano in un bed and breakfast di piazza Matteotti dopo aver trascorso la serata in centro. Le clienti hanno spiegato di aver avuto un comportamento molesto da parte dell’uomo, che si trovava nei pressi del locale. La denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine.
Un clochard avrebbe infastidito le clienti di un bed and breakfast di piazza Matteotti, mentre tornavano da una serata in centro, secondo quanto affermato dalle turiste.Il cittadino extracomunitario che da tempo ha stabilito la sua alcova tra via Diaz e piazza Matteotti, sul lato dell'Ovs, è in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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