Clochard infastidisce le clienti di un bed and breakfast | la denuncia delle turiste

Notizia in breve

Due turiste hanno denunciato di essere state infastidite da un uomo senza dimora mentre rientravano in un bed and breakfast di piazza Matteotti dopo aver trascorso la serata in centro. Le clienti hanno spiegato di aver avuto un comportamento molesto da parte dell’uomo, che si trovava nei pressi del locale. La denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine.