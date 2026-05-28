Clementino sfida l' AI in una gara di freestyle e vince Guardare questo video è una boccata d' ossigeno

Meta ha comunicato il licenziamento di 8.000 dipendenti, inclusi italiani, per concentrare risorse sull’intelligenza artificiale. Nel frattempo, un rapper sfida un’intelligenza artificiale in una gara di freestyle, vincendo la sfida. La competizione tra uomo e AI nel settore creativo ha attirato l’attenzione, offrendo uno spaccato di come le tecnologie stanno influenzando il mondo del lavoro e delle competizioni artistiche.

Posti di lavoro in fumo per l'intelligenza artificiale. Non è più solo un allarme, ma realtà. Meta ha annunciato il taglio di 8 mila dipendenti - anche italiani - per investire nell'AI. Amazon è a quota 30 mila tra lo scorso anno e questo. Microsoft e Google sono sulla stessa strada. Colossi del. 🔗 Leggi su Today.it

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CLEMENTINO ha ROVINATO il FREESTYLE in ITALIA

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