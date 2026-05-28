Circonvallazione un altro passo Ecco il bando per la ricerca dei tecnici della progettazione
È stato pubblicato il bando per la selezione dei tecnici incaricati della progettazione del terzo lotto della circonvallazione di Altopascio. Questo passaggio rappresenta un passo avanti importante nel processo di realizzazione dell’opera, che mira a completare la strada di collegamento. La procedura di selezione è aperta e mira a individuare i professionisti che seguiranno le fasi di progettazione. L’obiettivo è proseguire con i lavori e avanzare nella definizione del progetto.
Uno step in più. Fondamentale è proseguire. Il sogno di vedere realizzato il terzo lotto dela circonvallazione di Altopascio si avvicina. La Provincia di Lucca ha pubblicato il bando per la ricerca del soggetto tecnico a cui affidare la progettazione del 3° lotto della Circonvallazione di Altopascio. L’importo della gara ammonta a 2,6 milioni di euro e l’ente di Palazzo Ducale precisa che il criterio di aggiudicazione è quello – già utilizzato in passato per molti progetti infrastrutturali – dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. L’atto segue a distanza di alcune settimane... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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