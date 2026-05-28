circonvallazione un altro passo ecco il bando per la ricerca dei tecnici della progettazione

Notizia in breve

È stato pubblicato il bando per la selezione dei tecnici incaricati della progettazione del terzo lotto della circonvallazione di Altopascio. Questo passaggio rappresenta un passo avanti importante nel processo di realizzazione dell’opera, che mira a completare la strada di collegamento. La procedura di selezione è aperta e mira a individuare i professionisti che seguiranno le fasi di progettazione. L’obiettivo è proseguire con i lavori e avanzare nella definizione del progetto.