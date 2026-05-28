Circonvallazione sud Avanti col nuovo tassello
Il completamento della circonvallazione sud di Empoli sta proseguendo con l'inserimento di un nuovo tratto. Questi lavori fanno parte di un progetto volto a creare nuove strade per alleggerire il traffico cittadino. L'intervento si svolge a tappe, con l'obiettivo di migliorare la circolazione nelle zone interessate. Non sono stati forniti tempi precisi per la conclusione dell'intera opera.
Nuove arterie per alleggerire il traffico cittadino: procede, passo dopo passo, il completamento della circonvallazione sud di Empoli. Il Comune ha appena affidato il servizio professionale di rilievo topografico per il lotto di Ponzano propedeutico alla progettazione dell’intervento. La nuova arteria dovrebbe avere un costo di circa 3,6 milioni di euro. E’ da tempo nel piano triennale delle opere pubbliche e questo 2026 dovrebbe vedere la pressoché completa realizzazione. E’ il tratto che dalla rotatoria di viale Aldo Moro e la sua scorta proseguirà fino a via dell’Ulivo a Ponzano. Ad oggi l’arteria collega la rotatoria dell’uscita Fi-Pi-Li di Empoli Centro con la zona di Carraia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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