circonvallazione sud avanti col nuovo tassello

Notizia in breve

Il completamento della circonvallazione sud di Empoli sta proseguendo con l'inserimento di un nuovo tratto. Questi lavori fanno parte di un progetto volto a creare nuove strade per alleggerire il traffico cittadino. L'intervento si svolge a tappe, con l'obiettivo di migliorare la circolazione nelle zone interessate. Non sono stati forniti tempi precisi per la conclusione dell'intera opera.