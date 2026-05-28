Settant’anni candidati si sono presentati per gestire un gregge in Mongolia, lasciando le città cinesi. La selezione riguarda laureati di Shanghai, attratti dal lavoro in zone remote e dal salario di circa 8.000 yuan al mese. La maggior parte delle candidature proviene da giovani tra i 20 e i 30 anni, che preferiscono il lavoro in campagna rispetto alle città. La procedura di assunzione è in corso, con i candidati che affrontano test e colloqui.

? Punti chiave Perché i laureati di Shanghai scelgono il gelo della Mongolia?. Come può un salario di 8.000 yuan giustificare l'isolamento totale?. Chi sono i candidati che preferiscono il lavoro manuale al 996?. Quali rischi psicologici nasconde vivere un anno senza vedere persone?.? In Breve Salario di 8.000 yuan mensili supera la media urbana di 6.000 yuan.. Disoccupazione giovanile tra i 16 e i 24 anni al 16,9%.. James Guo cerca rifugio rurale dopo turni di 13 ore in fabbrica.. Selezione finale prevede due coppie esperte per gestire 2.000 ettari.. Settanta candidati hanno risposto all’annuncio di Zuo Xiaoyong per gestire 3.000 pecore nella Mongolia Interna, rivelando la profonda crisi occupazionale che sta colpendo le metropoli cinesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, fuga dalle città: 70 candidati per gestire un gregge in Mongolia

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AI DramaHe Hoped for a Fish. He Caught a Torpedo Instead.

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