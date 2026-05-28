Chi uccise Antonella Di Veroli? Tutti i dettagli tenuti nascosti sulla riapertura del delitto dell' armadio

Un cadavere è stato rinvenuto in un armadio di un appartamento nella zona Montesacro di Roma. Si tratta del corpo di Antonella Di Veroli, il cui omicidio è rimasto senza colpevoli per più di trent’anni. La scena del crimine è stata riaperta, portando alla luce dettagli finora nascosti. La polizia ha ripreso le indagini, ma finora non ci sono novità ufficiali sui sospettati o sui moventi.

Un cadavere ritrovato in un armadio di un appartamento in zona Montesacro a Roma. Il delitto di Antonella Di Veroli è rimasto irrisolto per oltre trent’anni. Nel 2025, la svolta. Il caso viene riaperto e c’è una nuova pista.L’avvocato della famiglia Di Veroli ha presentato un’istanza di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Chi ha ucciso Antonella Di Veroli Dopo 30 anni l'omicidio della donna nell'armadio è un mistero

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