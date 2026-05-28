Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Pare parecchio Parigi segnare una media di 2.178.000 spettatori pari al 14.2% di share, mentre su Canale5 Indiana Jones e il quadrante del destino sigla 1.609.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Mare Fuori 6 raduna 696.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 Tre uomini e una gamba totalizza 835.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Italia's Got Talent – Best Of si aggiudica 341.000 spettatori (3%). Sul Nove Enricomincio da Me diverte 330.000 spettatori con il 2.8%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (892.000 – 4.8%), Chi l'ha Visto? vola a 1.463.000 spettatori (10. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chi l'ha visto? sul podio dei più seguiti, bene Vespa con la mamma del bosco

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