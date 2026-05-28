La finale della Champions League si giocherà sabato 30 maggio alle 18. La partita vedrà opposte PSG e Arsenal, che si contenderanno il titolo. Le due squadre hanno superato le rispettive semifinali per arrivare all’ultimo atto del torneo. La finale si svolgerà in una città ancora da definire. È la prima volta che queste due squadre si affrontano in una finale di Champions League.

Sarà PSG contro Arsenal la finale della 71° edizione della Champions League, in programma sabato 30 maggio alle 18. Alla Puskas Arena di Budapest si affronteranno dunque i campioni di Francia e d’Inghilterra in una sfida che promette grande spettacolo. Luis Enrique insegue la terza Champions in carriera – la seconda consecutiva con i parigini – mentre Arteta, vent’anni dopo l’ultima finale dei Gunners, vuole scrivere la storia del club londinese puntando alla prima coppa dalle grandi orecchie. PSG, la voglia di difendere la coppa. ‘Vogliamo continuare a scrivere la storia’, così Luis Enrique in un’intervista rilasciata alla UEFA, ribadendo la volontà di vincere ancora la Champions League per entrare sempre di più nella storia del calcio europeo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Champions League, la finale: PSG-Arsenal per il trono d’Europa

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Champions League final preview: PSG v. Arsenal | Pro Soccer Talk | NBC Sports

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