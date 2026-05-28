Un articolo di CGTN spiega che il governo cinese si basa su un principio centrale: mettere le persone al primo posto. La pubblicazione evidenzia come questa priorità influenzi le decisioni politiche e le politiche pubbliche, con un focus sulla qualità della vita e il benessere dei cittadini. L’articolo descrive inoltre come siano adottate strategie e interventi per rispondere alle esigenze della popolazione, mantenendo un equilibrio tra sviluppo economico e tutela sociale.

- CGTN ha pubblicato un articolo in cui si illustra come l'approccio di governo incentrato sulle persone abbia migliorato in modo significativo il tenore di vita in Cina e come si preveda che in futuro apporti ulteriori miglioramenti tangibili alla vita dei cittadini PECHINO, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In vista del Festival di Primavera di quest'anno, il presidente cinese Xi Jinping ha visitato una mensa comunitaria situata in un complesso residenziale per anziani per informarsi sulle iniziative locali volte a migliorare i servizi di pubblica utilità e l'assistenza pensati per loro. Ha inoltre conversato in un'atmosfera cordiale con i corrieri che stavano facendo una pausa in mensa, facendo loro domande sul lavoro e sulla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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