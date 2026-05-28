Centri estivi a Bari tariffe aumentate fino al 40% | i prezzi quartiere per quartiere e il trucco dei costi extra

Notizia in breve

A Bari, i costi dei centri estivi sono aumentati fino al 40%, con variazioni tra i quartieri. I prezzi più alti si riscontrano in alcune zone, mentre altri quartieri presentano tariffe più contenute. Molti centri applicano costi extra per attività o materiali, che non sono sempre evidenti al momento dell’iscrizione. Le famiglie si confrontano spesso tra loro sui prezzi e sui servizi offerti, iniziando a pianificare l’estate dei figli già prima della fine della scuola.