Centri estivi a Bari tariffe aumentate fino al 40% | i prezzi quartiere per quartiere e il trucco dei costi extra
A Bari, i costi dei centri estivi sono aumentati fino al 40%, con variazioni tra i quartieri. I prezzi più alti si riscontrano in alcune zone, mentre altri quartieri presentano tariffe più contenute. Molti centri applicano costi extra per attività o materiali, che non sono sempre evidenti al momento dell’iscrizione. Le famiglie si confrontano spesso tra loro sui prezzi e sui servizi offerti, iniziando a pianificare l’estate dei figli già prima della fine della scuola.
A Bari l’estate dei bambini comincia spesso prima ancora del mare. Comincia con un messaggio nella chat dei genitori, con una locandina inviata nei gruppi, con una domanda ripetuta tra mamme e papà all’uscita da scuola: “Tu dove lo mandi quest’anno?”. Perché quando le lezioni finiscono, per molte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Sono studentessa universitaria in (L-19 ) Scienze dell'educazione e dei servizi per l'infanzia Cerco da Settembre un'opportunità lavorativa su Bari e provincia Ho 7 anni di esperienza con bambini 0-36 mesi e sono anche un'Oss. facebook
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