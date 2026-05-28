Cemento e acciaio il costo climatico nascosto delle ferrovie | con i materiali green emissioni giù fino al 66%

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ferrovie europee stanno riducendo le emissioni di gas serra grazie all’utilizzo di materiali più sostenibili come cemento e acciaio con un’impronta climatica ridotta fino al 66%. La transizione ecologica delle infrastrutture si concentra ora anche sui materiali impiegati, non solo sull’energia. Questa strategia mira a diminuire l’impatto ambientale complessivo delle opere ferroviarie, sostituendo i materiali tradizionali con alternative più “green”.

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La transizione ecologica delle infrastrutture europee si giocherà sempre meno soltanto sull’energia e sempre più sui materiali. Perché il vero costo climatico delle ferrovie non riguarda solo i consumi energetici dei treni o l’elettrificazione delle reti, ma soprattutto l’enorme quantità di. 🔗 Leggi su Today.it

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