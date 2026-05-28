C' è una persona nel fiume fate presto! Ma non è vero niente E adesso arrivano i guai

Un uomo senza fissa dimora ha chiamato il 112, segnalando la presenza di un connazionale in acqua nel fiume Passirio. La comunicazione ha generato un allarme di persona in difficoltà, ma successivamente si è scoperto che non c’era nessun individuo nel fiume. La vicenda ha portato a complicazioni nelle operazioni di soccorso e ha sollevato interrogativi sulla motivazione della chiamata. Nessuna persona è stata trovata in acqua e non ci sono feriti o incidenti confermati.

Scherzo di cattivo gusto? Abbaglio? Una decisione scellerata e inspiegabile? Non si sa che cosa abbia portato nei giorni scorsi un uomo, un 30enne senza fissa dimora, ad allertare il 112 segnalando la presenza di un connazionale che si era inabissato nelle acque del Passirio, senza riuscire a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Brancaleone alle Crociate | 1970 | Film d'avventura in italiano

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