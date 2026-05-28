C' è molto ancora da fare alla Camera il ricordo del primo voto delle donne

Da agi.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Camera si è ricordato il primo voto delle donne, avvenuto 80 anni fa. Nonostante i progressi sui diritti e il riconoscimento del ruolo femminile, si è evidenziato che ancora molte sfide rimangono da affrontare. La discussione ha sottolineato come, a distanza di decenni, siano necessari ulteriori passi avanti nel campo dei diritti delle donne. Nessuna decisione o azione concreta è stata annunciata durante il discorso.

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AGI - A 80 anni dal primo voto delle donne molta strada è stata fatta sul fronte dei diritti e del riconoscimento del ruolo della donna, ma "molto è ancora da fare". Toni e sfumature diverse, eppure il fil rouge che lega gli interventi di esponenti sia di maggioranza che di opposizione in Aula della Camera è la consapevolezza di non dare per assodate e ormai definitivamente acquisite le battaglie vinte in 80 anni di storia. Quel primo voto è stata "una conquista, ma come spesso succede le conquiste delle donne - e anche oggi è così - vengono irrise, ridicolizzate. Veniamo viste con uno sguardo infantilizzante, come se spesso i nostri fossero... 🔗 Leggi su Agi.it

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