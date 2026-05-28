Cateno De Luca festeggia dopo i risultati elettorali | Sud Chiama Nord baricentro della politica siciliana

Notizia in breve

Dopo le elezioni amministrative, un candidato ha dichiarato che il movimento politico Sud Chiama Nord si conferma come il principale punto di riferimento nella scena politica della Sicilia. Ha affermato che i risultati elettorali dimostrano la presenza e l'importanza del movimento nella regione. La sua dichiarazione sottolinea che il gruppo ha consolidato la propria posizione nel panorama politico locale, evidenziando il ruolo centrale che riveste nel contesto regionale.