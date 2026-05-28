La Provincia ha diffidato le autorità locali a causa di un suolo contaminato tra via Canaletto e via Aurelia a Castelnuovo Magra. Sono stati trovati residui di sostanze inquinanti nel sottosuolo, che rappresentano un rischio diretto per la salute dei residenti. La presenza di queste sostanze ha portato alla richiesta di interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area. Nessuna informazione è stata fornita sulle specifiche sostanze rilevate.

?? Punti chiave Cosa è stato trovato nel sottosuolo tra via Canaletto e via Aurelia? Perché il rischio per la salute è così immediato per i residenti? Chi dovrà pagare le spese se i proprietari non bonificano subito? Come influirà il piano tecnico sulla sicurezza delle abitazioni vicine??? In Breve Contaminazione da idrocarburi rilevata da ARPAL tra via Canaletto e via Aurelia. Sequestro effettuato dai Carabinieri Forestali di Borghetto Vara il 5 febbraio 2025. Proprietari devono presentare piano . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnuovo Magra: rischio salute, la Provincia diffida per suolo inquinato

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