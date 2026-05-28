Castelli alla Camera | Ricostruzione integrata per rilanciare le aree interne

La Camera dei Deputati ha ascoltato un intervento sui piani di ricostruzione post sisma nel Centro Italia. Si è parlato di una ricostruzione integrata, con l’obiettivo di rilanciare le aree interne e favorire la rigenerazione urbana. La proposta prevede l’adozione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile. Nessun dettaglio su tempi o risorse, solo un richiamo alla possibilità di creare un modello nazionale.

ANCONA – La ricostruzione post sisma del Centro Italia può diventare un modello nazionale di rigenerazione urbana, adattamento climatico e rilancio delle aree interne. È quanto sostenuto dal senatore Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, intervenuto oggi in audizione davanti alla Commissione ambiente della Camera.? “Il caso della ricostruzione e della rinascita dell’Appennino centrale, a dieci anni dal sisma 2016, può offrire alla Commissione ambiente e al Parlamento una duplice opportunità: da un lato valutare concretamente l’efficacia di un modello integrato di ricostruzione e sviluppo territoriale, dall’altro rappresentare un riferimento per le politiche nazionali in materia di rigenerazione urbana, adattamento climatico e rilancio delle aree interne”, ha detto Castelli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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