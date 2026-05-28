Antonio Cassano ha dichiarato di preferire se stesso a Kakà, definendosi più forte. Ha inoltre indicato altri cinque giocatori che considera superiori a lui. La sua affermazione ha suscitato reazioni tra gli appassionati di calcio. Cassano ha espresso questa preferenza in un’intervista, senza approfondire i motivi delle sue scelte. La discussione si è accesa sui social e tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori commenti ufficiali.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol', Antonio Cassano si è dilettato in un gioco che ha generato una valanga di polemiche. Imbeccato dall'amico e collega Lele Adani, "Fantantonio" era chiamato a scegliere tra sé stesso e una serie di giocatori di livello mondiale. Le sue risposte non sono passate inosservate da parte dei più attenti, che hanno notato un'enorme autostima nelle valutazioni fatte dal "Pibe di Bari Vecchia". "Cassano o Kakà? tecnicamente e come genio io sempre. Kakà era fortissimo quando stava bene fisicamente, cambio di passo, però nel dribbling, nell’ultimo passaggio, nel genio,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “Io o Kakà? Prendo me stesso tutta la vita. Ecco gli unici cinque che considero più forti di me”

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Cassano parla di Bielsa

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Temi più discussi: Cassano: Chi era più forte tra me e Kakà? Io tutta la vita; Cassano: Kakà o io? Tecnicamente e come genio, io sempre!; Cassano: Ero più forte di Baggio e Totti. Dieci volte meglio anche di Batistuta; Antonio Cassano: Io più geniale di Roberto Baggio, ha fatto poca roba nelle grandi squadre.

Sempre Cassano: #Cassano o #Rivaldo? Io sempre. x.com

Cassano: Kakà o io? Tecnicamente e come genio, io sempre!Cassano nel corso di ‘Viva el Futbol’ è stato chiesto di scegliere tra se stesso e giocatori del suo calcio o di quello attuale Antonio Cassano nel corso di ‘Viva el Futbol’ è stato protagonista di un ... msn.com

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