Nel consiglio comunale, un consigliere ha affermato che la fiducia non rappresenta più una virtù, in relazione a un caso di presunta irregolarità. La discussione si è concentrata sulla gestione e sulla trasparenza delle procedure amministrative, senza entrare nel dettaglio delle accuse specifiche. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra i presenti, con alcuni che hanno chiesto chiarimenti e altri che hanno espresso preoccupazioni sulla credibilità delle istituzioni. Nessuna decisione formale è stata presa durante la seduta.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel mio intervento in consiglio comunale sul grave caso di presunta concussione avvenuto in città (consiglio convocato solo dopo che l’opposizione ha fatto ricorso alla Prefettura, per la mancata risposta alla richiesta del 2 aprile scorso), mi sono rivolto direttamente ai venti componenti della maggioranza consiliare, che in questi 5 anni non hanno mai fatto venir meno la propria fedeltà al PUM, il partito unico mastelliano. – così Angelo Moretti – Consigliere comunale di Civico22. Di fronte alla creazione di un mega dirigente con un incarico fiduciario, rinnovato ininterrottamente dal 2019, costretto di recente a... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso Santamaria, Moretti (Civico 22): “La fiducia non è più una virtù”

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