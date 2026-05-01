Nel corso di un consiglio comunale, si è discusso di un episodio che coinvolge un dirigente e alcuni comportamenti ritenuti inappropriati. La vicenda è stata affrontata in una seduta pubblica, con interventi dei consiglieri e delle parti interessate. Si tratta di un caso che ha suscitato attenzione tra i presenti e ha portato all’attenzione generale delle questioni legate alla condotta nei luoghi di lavoro e alle modalità di svolgimento delle riunioni pubbliche.

Tempo di lettura: 3 minuti La gravità dei fatti che sono stati contestati al dirigente Santamaria, e la stessa flagranza di reato per la quale è stato tradotto immediatamente in carcere un mese fa, richiedevano una discussione immediata nel luogo “principe” della democrazia cittadina: l’aula consiliare. – così in una nota Angelo Moretti, consigliere comunale di Civico 22. Nonostante la richiesta avanzata al presidente Parente il 2 aprile scorso da tutti noi del centrosinistra, ieri i consiglieri comunali sono stati invece convocati solo per discutere l’approvazione del bilancio annuale, come se in città non fosse successo nulla di importante e ci si dovesse impegnare solo per l’ordinaria amministrazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caso Santamaria, Moretti (Civico 22): “Un Consiglio comunale non può svolgersi sulla luna”

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