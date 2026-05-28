Cinquecento imprese del distretto rischiano di essere colpite dalla delocalizzazione di Natuzzi. Cifarelli ha espresso preoccupazione per una possibile crisi di sistema. Lo Stato intende investire nel capitale di Natuzzi attraverso Invitalia. La delocalizzazione potrebbe comportare la perdita di posti di lavoro e di quote di mercato per le aziende locali. La situazione riguarda anche la stabilità economica della zona e il futuro delle imprese che operano nel settore.

? Domande chiave Cosa rischiano le 600 imprese del distretto con la delocalizzazione?. Perché lo Stato vuole entrare nel capitale di Natuzzi tramite Invitalia?. Come influirà l'ingresso pubblico sulla gestione dei lavoratori in azienda?. Quali conseguenze avrà il blocco degli stabilimenti per l'indotto locale?.? In Breve Rischio desertificazione per 9.000 lavoratori e 600 imprese del distretto Puglia-Basilicata.. Possibile chiusura tre stabilimenti e blocco attività siti Santeramo PS e Graviscella.. Proposta ingresso Invitalia dopo valutazione due diligence annunciata dal Ministro Urso.. Incontri decisivi fissati per il 4 e l'11 giugno tra Regioni e MIMIT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Natuzzi: Cifarelli teme crisi di sistema per il distretto

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