Cartoons on the Bay taglio del nastro per il trentennale | Lavoriamo per farlo restare stabilmente in Abruzzo

Il taglio del nastro si è svolto all’Aurum, in apertura della 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dedicato all’animazione, alla televisione e ai media crossmediali. La manifestazione, promossa dalla Rai e organizzata da Rai Com, si tiene a Pescara e durerà fino al 30 maggio. L’obiettivo è mantenere stabile l’evento in regione, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori.

Taglio del nastro all’Aurum per la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione, della televisione e dei media crossmediali promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in programma a Pescara fino al 30 maggio.Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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