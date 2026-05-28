A Milano, il Burraco Social Club è stato creato dalla Fondazione Italiana Diabete come iniziativa di sensibilizzazione sul diabete di tipo 1. Durante un pomeriggio di gioco, i partecipanti hanno utilizzato le carte da gioco come strumento di coinvolgimento e informazione. L’evento ha combinato momenti di socialità con attività di sensibilizzazione sulla condizione diabetica. Nessun dettaglio sulle modalità di partecipazione o sui risultati ottenuti è stato comunicato.

A Milano, un pomeriggio di gioco si trasforma in un atto di cura collettiva. Fondazione Italiana Diabete lancia il Burraco Social Club, e lo fa scegliendo un linguaggio antico quanto la convivialità stessa: le carte da gioco. Un torneo che vale molto più di una partita. Il 27 maggio 2026, dalle ore 16:00, la Bottega Saffi di Milano ha ospitato qualcosa di raro: un torneo di burraco dove vincere o perdere conta meno di esserci. Tre turni di gioco, il supporto dell’ Accademia Italiana Gioco Carte e il giudice di gara Mauro Cognolato a vegliare sul rispetto delle regole — ma la vera posta in gioco era un’altra. L’intero ricavato dell’evento è... 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Carte in mano per la ricerca: il Burraco Social Club sfida il diabete di tipo 1

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