Le salme della professoressa e della figlia stanno per essere trasportate a Genova. Il marito della docente, in un messaggio, ha detto di essere stato con una donna eccezionale per 26 anni. La professoressa era molto amata dai suoi studenti.

Monica Montefalcone insegnava al Distav dell’Università di Genova e, racconta il marito, viveva ogni progetto con una dedizione assoluta. Ma in questi giorni, attorno alla tragedia, sono nate polemiche e discussioni, soprattutto dopo la precisazione dell’ateneo secondo cui l’immersione era avvenuta «a titolo personale». A colpirlo, più di tutto, è stato vedere per qualche giorno sparire il nome della moglie dal sito dell’università. «Penso all’orgoglio con cui Monica ha portato il logo del Distav in giro per il mondo e negli studi televisivi. Penso a lei che si svegliava ogni giorno alle 6.40 per andare all’università e tornare alle sette di sera, per poi dopo cena mettersi a rispondere alle mail o a preparare le lezioni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlo Sommacal, il marito di Monica Montefalcone: «So che è difficile da dire, ma sono un uomo fortunato. Sono stato 26 anni con una donna eccezionale»

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Tragedia alle Maldive, parla il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal

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Dopo uno stop a causa del maltempo, dovrebbero ripartire le operazioni per trovare le salme di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive. Giorgia De Benetti intanto ha parlato con Carlo Sommacal, il marito di Monica Montefalcone, nonchè padre della 23enne Giorgia x.com

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