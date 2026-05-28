Il nuovo allenatore del Milan potrebbe non arrivare, perché in 24 ore il club ha subito due colpi pesanti. La situazione ha messo in discussione il piano principale della dirigenza, che conta molto sulla scelta dell’allenatore per definire il futuro della squadra. La trattativa con il candidato principale sembra ora più complicata e incerta.

Tanto del nuovo Milan passerà dall’allenatore, ma il piano A della dirigenza rossonera rischia di sfumare. Non è un segreto che Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic abbiano ritrovato in Andoni Iraola il profilo ideale per la panchina del Diavolo: un tecnico giovane - ha 43 anni - con una proposta di gioco offensiva, nonché moderna, su cui basare un progetto di crescita pluriennale. Le novità che filtrano da chi è vicino all’allenatore spagnolo, però, non vanno nella direzione auspicata dai vertici rossoneri. Iraola, infatti, non sarebbe così convinto di sposare la causa milanista: una sfida, quella di risollevare un club storico come il Milan, sì intrigante, ma certamente complessa e quindi rischiosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cardinale in alto mare: in 24 ore incassa due colpi pesanti

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