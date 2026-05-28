Fabio Capello, ex allenatore del Milan, non si siede più su una panchina di un club da ormai quasi 20 lunghi anni, eppure continua a seguire con molta attenzione il mondo del calcio, ovviamente. L'ex tecnico, oggi opinionista per SkySport, ha visto di tutto durante la sua carriera, ma davanti all'ennesima rivoluzione del Milan non riesce a calmarsi. Intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, l'ex allenatore rossonero ha voluto parlare di diversi temi: dalla crisi societaria del suo Milan, fino al tema allenatori in Serie A, con diverse panchine che stanno traballando. Tempo anche di consigli: Capello, infatti, ha voluto fornire sul suo pensiero sulla cura per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Gli esoneri in blocco di Cardinale? Puro American Style. Ecco da chi ripartirei”

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