Sono disponibili sul mercato mini spazzole liscianti senza fili che si ricaricano come un cellulare. Questi dispositivi sono progettati per essere portatili e facili da usare, permettendo di ritoccare i capelli durante la giornata. Le spazzole si ricaricano tramite prese USB e sono compatte, adatte a essere trasportate in borsa o in tasca. Sono state create per chi desidera mantenere un look ordinato anche in ambienti di lavoro, senza dover ricorrere a strumenti ingombranti.

Hai fatto una piega decente a casa, sei uscita soddisfatta e poi tra metro, umidità, vento, o semplicemente la giornata che scorre, arrivi in ufficio e i capelli hanno già deciso diversamente per te. Quante volte ti sei guardata allo specchio prima di una riunione pensando che avresti voluto avere qualcosa con cui rimediare in due minuti? La spazzola lisciante senza fili è esattamente questo. Non è un sostituto della piastra, non ti rifà tutta la piega da zero ma domina il crespo, riordina la frangia, sistema i capelli ribelli dopo la palestra e si ricarica con lo stesso cavo del telefono. Poi sta in borsa, si scalda in meno di un minuto e non richiede nessuna presa di corrente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Capelli perfetti anche in ufficio: le mini spazzole liscianti senza fili che si ricaricano come un cellulare

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