Caos viabilità a Roma | blocchi su Raccordo Flaminia e Pontina

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico è bloccato sul Raccordo anulare, sulla Flaminia e sulla Pontina. Sul Raccordo, i rallentamenti si concentrano all’altezza di alcune uscite principali, creando code che si estendono per diversi chilometri. Sulla Flaminia, i veicoli sono fermi tra le uscite di via Flaminia e via Cassia. Sulla Pontina, i rallentamenti partono dall’uscita per il centro, causando lunghe code in direzione città, con impatti sulla viabilità locale.

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? Punti chiave Quali sono i punti esatti dove il traffico è bloccato?. Come influiscono i rallentamenti sulla Pontina verso il centro?. Dove si concentrano i maggiori accumuli sulla Tiburtina Prenestina?. Perché l'imbocco di Settecamini sta paralizzando la Tangenziale Est?.? In Breve Dati Astral Infomobilità alle 07:25 confermano congestione su Tiburtina Prenestina e Casilina-Appia.. Code su via Pontina tra Pomezia e Castel Romano verso Roma.. Rallentamenti su Cristoforo Colombo e criticità immissione Tangenziale Est zona Settecamini.. Blocchi su via Flaminia in prossimità del terzo raccordo anulare.. Tra il 28 maggio 2026 e le prime ore del mattino, il traffico nella Capitale subisce forti rallentamenti su diversi snodi strategici, con code che interessano il Raccordo Anulare e i principali assi di scorrimento verso l’esterno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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