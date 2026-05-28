Una donna di 49 anni è stata arrestata a Crema per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver causato una lite al supermercato. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha opposto resistenza e violato un foglio di via. È risultata anche ubriaca e ha ferito un agente durante l’arresto. La donna è stata portata in commissariato e denunciata per resistenza e altre infrazioni. L’agente ferito ha ricevuto cure sul posto.

Eseguito un arresto a Crema, dove una donna di 49 anni è stata fermata per resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle misure di prevenzione. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando la donna, già nota alle forze dell’ordine, ha creato disordini all’interno dell’esercizio commerciale, opponendo poi una violenta reazione agli agenti intervenuti. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di ieri, quando è stata segnalata la presenza di una donna che stava causando disturbo all’interno del supermercato Conad di Crema. Gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caos alla Conad di Crema, 49enne ubriaca arrestata: ferito un agente

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