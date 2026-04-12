Nella serata di ieri a Sanremo, un giovane italiano è stato arrestato dopo una colluttazione avvenuta nei pressi di piazza Sardi. Durante l’episodio, un agente della polizia municipale è rimasto ferito e successivamente si è sentito male, svanendo sul posto. La rissa ha coinvolto diverse persone e ha causato disagi lungo la pista ciclabile della zona. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e procedere con le verifiche.

Un giovane italiano è stato arrestato nella serata di ieri a Sanremo, dopo una violenta colluttazione scoppiata nei pressi di piazza Sardi, che ha causato il ferimento di un agente della polizia municipale. L’episodio si è consumato intorno alle ore 22:00 lungo la pista ciclabile che costeggia via Nino Bixio, in un momento in cui un gruppo di coetanei, sotto l’effetto dell’alcol, stava disturbando gli avventori dei locali della zona. La dinamica del conflitto ha coinvolto un intervento congiunto tra i militari della guardia di finanza e le pattuglie della polizia municipale, chiamate a intervenire per gestire le molestie e gli schiamazzi provocati dal gruppo di ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, caos in pista ciclabile: agente ferito e arrestato sviene

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