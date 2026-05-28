Cantine aperte il food village ArtiGusto e l' esperienza immersiva con Piparo e Paci | cosa fare nel weekend

Le aziende vitivinicole del palermitano aprono le porte delle cantine e propongono degustazioni anche nelle vigne. Degustazioni anche a Bagheria dove si celebrano due simboli della Sicilia, i limoni e i carretti e a Palazzo Asmundo, in città, dove prende il via una nuova esperienza immersiva che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Salvo Piparo e Valeria Paci raccontano Palermo da dentro: esperienza immersiva con degustazione a Palazzo AsmundoDomenica 31 maggio, Palazzo Asmundo apre le sue porte per un evento immersivo organizzato da Walking in Palermo, con Salvo Piparo e Valeria Paci.

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