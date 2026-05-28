Una bambina di 22 mesi è morta dopo essere stata investita dall’auto di famiglia a Campobasso. La vettura, ferma in una pendenza, si sarebbe mossa improvvisamente e l’avrebbe investita mentre giocava vicino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

E' morta la bambina di 22 mesi rimasta gravemente ferita sabato 23 maggio a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa., La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì 28 maggio all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il trasferimento in elisoccorso dal San Timoteo di Termoli. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia., Da una prima ricostruzione sembrava che la bambina fosse stata investita accidentalmente dall'auto guidata dal padre durante una manovra ma in base a quanto emerso nelle ultime ore la vettura, ferma in pendenza, si sarebbe invece mossa improvvisamente in retromarcia travolgendo la piccola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Campobasso, è morta la bambina di 22 mesi travolta dall'auto di famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Neonati sepolti, la condanna: tutte le bugie di Chiara Petrolini - Vita in diretta 24/04/2026

Notizie e thread social correlati

Bimba di 22 mesi travolta dall’auto del padre a Campobasso: è gravissimaUna bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dall’auto del padre in un incidente avvenuto a Portocannone, in...

Campobasso, bimba di 22 mesi investita dall'auto guidata dal padre: è gravissimaUna bambina di 22 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dall’auto guidata dal padre durante una manovra di retromarcia.

Temi più discussi: Morte per la ricina a Campobasso, nuovi interrogatori: sentita per la terza volta la prof di matematica; Morte a Campobasso, nuovi interrogatori per il papà e la figlia maggiore: le indagini sulla torta di Natale; Mamma e figlia avvelenate dalla ricina cercarono online come procurarsi il veleno: la verità dalle chat su tablet e cellulare; Morte avvelenate dalla ricina, per il centro antiveleni primo caso al mondo con queste caratteristiche.

Avvelenate con la ricina a Campobasso, nuovi interrogatori: sentita per la terza volta la prof di matematica dell'istituto tecnico agrario di RicciaMano nella mano, entrando dal viale dove sono appostate diverse troupe televisive. Moglie e marito allungano il passo, dribblando le insistenze dei cronisti. La coppia raggiunge l’ingresso della quest ... corriere.it

Nuovi interrogatori a Campobasso: la professoressa tra gli ascoltati sull'avvelenamentoUna professoressa dell'istituto agrario di Riccia è stata nuovamente sentita come persona informata sui fatti nell'inchiesta per la morte per ricina di Antonella e Sara. Gli inquirenti indagano su ori ... notizie.it