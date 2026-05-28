Camorra la Cassazione conferma | definitive le condanne per il clan Sangermano

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne definitive per i membri del clan Sangermano. La decisione è arrivata nella serata di ieri, con il rigetto degli ultimi ricorsi presentati dagli imputati. La sentenza chiude un procedimento giudiziario che ha visto coinvolte diverse persone legate alla famiglia. La quinta Sezione Penale della Cassazione ha emesso il verdetto finale, confermando le condanne già emesse in precedenza.

Il percorso giudiziario che ha coinvolto il gruppo riconducibile alla famiglia Sangermano si è concluso nella serata di ieri con il pronunciamento della quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione. I giudici hanno respinto i ricorsi presentati dalla difesa dei vertici e degli affiliati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

News - Saviano minacciato dalla camorra. Dopo 18 anni arrivano le condanne definitive 21/3/2026

Notizie e thread social correlati

Strage di Corinaldo, definitive le condanne di gestori e proprietari: la Cassazione conferma 7 peneLe condanne dei gestori e dei proprietari legate alla tragedia della discoteca di Corinaldo sono state ufficialmente confermate dalla Cassazione,...

Turi: 30 condanne definitive, pene fino a 20 anni per la guerra tra clanA Turi, la giustizia pugliese ha condannato in via definitiva trenta persone coinvolte in un'operazione legata alla lotta tra clan.

Temi più discussi: Camorra, maxiconfisca da 2,5 milioni a imprenditori legati ai clan; ''Io giornalista contro la camorra, lo Stato mi ha abbandonato revocandomi la scorta''; Caso Delmastro: indagine sui fondi della ''Bisteccheria d'Italia'' si allarga ai fratelli Caroccia; Clan D’Amico-Mazzarella, la Cassazione conferma gran parte delle condanne: annullamenti per alcuni imputati.

Cosentino, a settembre la Cassazione decide sulla riduzione di penaCassazione, il 9 settembre l’udienza sul ricorso del Pg contro lo sconto di pena a Cosentino, condannato per camorra e corruzione ... it.blastingnews.com

IL NOME E LA FOTO. Fa il palo nell’omicidio di camorra e richiede uno sconto di pena. Ma la Cassazione…L'uomo aveva chiesto l’applicazione dell’istituto della continuazione dei reati in relazione a due sentenze che lo riguardano ... casertace.net