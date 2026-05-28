Camminando per le strade della Florida | l'incontro con un pitone birmano vicino a un nido con venti uova

Notizia in breve

Un uomo ha scoperto un pitone birmano vicino a un marciapiede a Cutler Bay, in Florida. L’animale, una femmina, si trovava accanto a un nido con venti uova. Il pitone si era spinto dalle Everglades verso le zone abitate, probabilmente in cerca di cibo. L’animale era di grandi dimensioni e si trovava in prossimità di un’area frequentata da persone.