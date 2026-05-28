Il caldo si intensifica e l’ordinanza anti-calore sarà valida più a lungo del solito. È prevista una durata estesa rispetto alle precedenti misure, con l’aggiunta di una task force dedicata ai controlli. La città di Bologna e tutta l’Emilia-Romagna si preparano a fronteggiare le temperature elevate, mentre le autorità rafforzano le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Bologna, 28 maggio 2026 – Sotto un sole che sa già d’estate, Bologna e l’Emilia-Romagna si preparano anche quest’anno all’ ordinanza anti-caldo che sarà approvata e presentata la prossima settimana dalle istituzioni, in sinergia quindi tra Regione, i sindacati e i Comuni, tra cui l’amministrazione di Palazzo d’Accursio. Un’ordinanza, però, che secondo i sindacati è “già in grave ritardo”. Sono d’accordo su questo punto le sigle Filca-Cisl, FenealUil e Fillea-Cgil. "Modificare le leggi anti-rumore e anticipare l’orario di lavoro”. Il percorso di incontri che porterà all’ordinanza 2026 è iniziato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile con un primo incontro tra sindacati e istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo, ordinanza in arrivo: avrà una durata più lunga. E task force per i controlli

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