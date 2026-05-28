Calcio a cinque Lo ‘scudetto’ Uisp lo conquista il Dubai

Il Dubai ha vinto il campionato Uisp di calcio a cinque 2025-26. La competizione si è svolta interamente al centro sportivo Corner di Villanova, con la partecipazione di 19 squadre. La finale ha visto prevalere la formazione del Dubai, che si è aggiudicata lo scudetto. La stagione si è conclusa con questa vittoria, confermando il successo della squadra nel torneo.

La formazione del Dubai si è aggiudicata il campionato Uisp di calcio a cinque 2025-26, interamente disputata presso il centro sportivo Corner di Villanova, al quale hanno preso parte 19 formazioni. Nella finale del campionato i neocampioni si sono aggiudicati il titolo superando 4-1 la Fiorentina grazie alle reti messe a segno da Dervinho, Maringlen, Alfred Bullari e Redjo Bullari, mentre per gli avversari è andato a segno Sinani. In precedenza il Dubai aveva vinto la regular season e anche il seguente girone a quattro. Nella finale per il terzo posto vittoria 8-5 del Lokomotiv sul Bosi Snc. Con 68 centri Erjon Tabaku, del Michinelli,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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