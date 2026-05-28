Burberry | bonus da 12,2 milioni per il CEO e meno obiettivi clima

Il CEO di Burberry ha ricevuto un bonus di 12,2 milioni di euro. La società ha deciso di posticipare gli obiettivi legati alle emissioni di gas serra. La direttrice finanziaria si trova a gestire le ripercussioni di questa scelta sui risultati economici. La decisione di ritardare i traguardi ambientali è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La retribuzione del massimo dirigente è stata resa nota in un comunicato aziendale.

? Domande chiave Come influirà il nuovo piano sui profitti della direttrice finanziaria?. Perché Burberry ha deciso di posticipare i suoi obiettivi climatici?. Quali condizioni devono verificarsi per sbloccare i 12,2 milioni del CEO?. Come cambierà la strategia commerciale dopo il taglio dei costi?.? In Breve Il compenso della CFO Kate Ferry potrebbe raggiungere 5,6 milioni di sterline.. L'utile ante imposte è passato da una perdita di 66 milioni a 49 milioni.. Il traguardo per la neutralità carbonica è stato posticipato al 2050.. L'obiettivo di ricavi per il 2029 è fissato a 3,1 miliardi di sterline.. Il nuovo piano per i bonus di Burberry potrebbe far guadagnare fino a 12,2 milioni di sterline al suo amministratore delegato, Joshua Schulman, mentre il marchio di lusso ha deciso di posticipare di dieci anni i propri obiettivi climatici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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