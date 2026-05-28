Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 28 maggio 2026

Notizia in breve

Il 28 maggio 2026 si sono verificati vari eventi a Caserta. In mattinata, una strada principale è stata chiusa a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli. Nel pomeriggio, un edificio storico è stato oggetto di un intervento di emergenza per un incendio. Sono stati registrati anche interventi di polizia per alcune risse in centro. In ambito politico, si sono svolte riunioni di maggioranza e opposizione. Infine, sui social sono circolate diverse notizie riguardanti manifestazioni e proteste.