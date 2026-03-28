Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 28 marzo 2026

Ecco le dieci notizie più rilevanti di Caserta del 28 marzo 2026. La giornata è stata caratterizzata da diversi interventi di forze dell’ordine, incidenti stradali, aggiornamenti su eventi sportivi e notizie di attualità locale. La nostra selezione raccoglie i fatti più importanti accaduti nella provincia, offrendo una panoramica completa delle vicende che hanno catturato l’attenzione dei cittadini in questa data.

Tante notizie di cronaca, motori e attualità. Volete una panoramica completa delle notizie del 28marzo 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. Usano un escavatore per penetrare nella banca ma scappano a mani vuote. L'allarme ha messo in fuga i ladri. Sul posto i carabinieri che hanno trovato il mezzo ancora acceso. Paura tra i residenti della zona. Sul pullman senza autorizzazione, aggrediti due controllori. L'uomo non ha voluto esibire i documenti ed andato su tutte le furie. L'episodio sul bus Air Campania sulla linea Outlet a Marcianise. Si schianta con l'auto durante l'inseguimento dopo il colpo in farmacia. L'uomo ha perso il controllo della vettura mentre cercava di seminare i carabinieri che lo stavano inseguendo da Mondragone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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