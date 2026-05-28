Stefano Borghi ha commentato che senza una catena di comando solida il Milan continuerà a fallire. Ha anche espresso il suo giudizio sulla stagione, evidenziando problemi societari e responsabilità della squadra.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato alcuni aspetti della stagione del Milan, dando anche un voto finale al termine della riflessione. Il giornalista ha parlato dei problemi dirigenziali e delle responsabilità di giocatori e allenatore. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Sui problemi societari: "A causare questo clamoroso disastro è stata senza dubbio la gestione societaria. Il primo grande problema del Milan è l'assenza totale di una catena di comando definita. La proprietà deve assolutamente costruire una struttura dirigenziale solida. Senza questo passo, il club continuerà a percorrere questa strada fallimentare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi: “Senza una catena di comando solida il Milan continuerà a fallire. Ecco che voto do alla stagione”

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