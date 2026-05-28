Le liste civiche di Marzia Baldassarre hanno protestato contro Berrino, accusandolo di aver favorito il partecipante del PD. La disputa riguarda le alleanze e le candidature nel centrodestra locale. Pallanca ha difeso Berrino, sostenendo la sua posizione. La controversia si concentra sulle differenze tra i sostenitori di Baldassarre e gli alleati di Berrino, con accuse di favoritismi e di manipolazioni nel processo di selezione delle liste. La vicenda ha suscitato tensioni tra le diverse fazioni politiche locali.

? Punti chiave Perché le liste civiche di Marzia Baldassarre hanno scatenato la protesta?. Chi sono i leader che accusano Berrino di aver favorito il PD?. Come influirà questa frattura interna sulla tenuta delle prossime elezioni regionali?. Quali sono le ragioni della critica mossa da Veronica Russo a Pallanca?.? In Breve Vassallo e Biasi sostengono la legittimità della vittoria della sindaca Baldassarre.. Maurizio Morabito accusa Berrino di aver favorito accordi con il PD in passato.. Veronica Russo critica la linea di Berrino per l'approccio troppo chiuso.. La frattura influenzerà la tenuta del centrodestra nelle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera, scontro in centrodestra: Pallanca difende Berrino

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