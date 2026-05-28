Bonus lavastoviglie a quasi mille famiglie siciliane Marano m5s | Uso razionale acqua non passa attraverso soluzioni emergenziali ma dalla prevenzione

Quasi mille famiglie siciliane riceveranno il bonus per l'acquisto di lavastoviglie. La graduatoria degli ammessi è stata pubblicata dalla Regione. La misura mira a promuovere un uso più razionale dell’acqua, evitando soluzioni emergenziali e puntando sulla prevenzione. La proposta è stata fortemente sostenuta per favorire pratiche sostenibili e ridurre gli sprechi domestici.

“Il bonus lavastoviglie è finalmente realtà. La Regione siciliana ha pubblicato la graduatoria degli ammessi al contributo che ho fortemente voluto e che si inserisce nel solco della sostenibilità ambientale fatta di buone pratiche. È stato calcolato che quando si lavano le stoviglie si consumano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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