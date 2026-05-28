Boniciolli addio ai professionisti | ora punta tutto sui giovani

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Boniciolli ha annunciato di aver lasciato le panchine dei team professionistici per concentrarsi esclusivamente sui giovani. La decisione arriva a seguito di un percorso che lo ha portato a interrompere le sue esperienze con allenatori di livello superiore. Non sono state fornite spiegazioni dettagliate, ma si evidenzia che ora intende dedicarsi esclusivamente a sviluppare talenti emergenti. La scelta riguarda un cambio di strategia rispetto alle precedenti esperienze nel settore.

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? Domande chiave Perché Boniciolli ha deciso di abbandonare improvvisamente le panchine professionistiche?. Come ha risolto il problema legato alla sua salute a Torino?. Cosa deve cambiare a Udine per restare nella massima serie?. Come funzionerà il nuovo modello dell'Academy romana ispirato all'Atalanta?.? In Breve Passato sportivo include due Coppe Italia e 20 finali raggiunte.. Nuovo incarico come direttore tecnico presso l'Academy di Roma.. Passato errore diagnostico aneurisma all'aorta durante il periodo a Torino.. Necessità nuova arena sportiva per la stabilità di Udine in Serie A1.. A 64 anni, il tecnico Matteo Boniciolli ha annunciato la decisione di lasciare le panchine del basket professionistico per dedicarsi esclusivamente alla formazione dei giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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