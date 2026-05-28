L’Unione Europea sta considerando modifiche al prezzo dell’energia, includendo le tariffe di elettricità, tasse e gas. Attualmente, quando i prezzi di petrolio e gas aumentano, si interviene con riduzioni di accise sulla benzina, limiti al costo del diesel e sostegni economici per famiglie e imprese. La proposta prevede di cambiare le modalità di calcolo e regolamentazione di questi costi per stabilizzare il mercato energetico.

Quando petrolio e gas rincarano, la prima risposta politica è quasi sempre la stessa: tagliare le accise sulla benzina, calmierare il diesel, compensare le bollette, aiutare famiglie e imprese. È una risposta immediata, spesso necessaria, ma Bruxelles sta cercando di spostare la domanda un passo più indietro: perché l’Europa deve continuare a dipendere così tanto da fonti fossili importate? Il punto non è più soltanto pagare meno il pieno o alleggerire la bolletta del mese. Il punto è cambiare l’architettura dei prezzi energetici. Se l’elettricità pulita prodotta in Europa resta gravata da tasse, oneri e costi di rete, mentre petrolio e gas continuano a determinare trasporti, riscaldamento, industria e logistica, la transizione resta fragile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bollette elettriche, tasse e gas: perché l’Europa vuole cambiare il prezzo dell’energia

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Beyond Absurd: RT Mocks Europe While Russias Economy Implodes

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