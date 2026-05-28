Blood on Board, un progetto di AREU, ha registrato 26 interventi di soccorso nella Bergamasca nell’ultimo anno. Complessivamente, in Lombardia, sono stati utilizzati sangue e plasma sugli elicotteri durante 105 interventi, contribuendo a salvare vite. Il programma prevede il trasporto di emergenza di sangue e plasma per interventi critici in situazioni di urgenza.

IL PROGETTO AREU. Con sangue e plasma a bordo degli elicotteri ha contribuito a salvare 105 vite in Lombardia. Tra i casi simbolo il soccorso alla professoressa Chiara Mocchi, di Trescore, che riceverà la Rosa Camuna. A un anno dall’avvio del progetto Bob – Blood on Board – la Lombardia traccia un bilancio più che positivo di una delle innovazioni più importanti introdotte nel sistema di emergenza-urgenza regionale. In dodici mesi, infatti, il sangue e il plasma trasportati a bordo degli elisoccorsi di Areu hanno contribuito a salvare 105 vite. E Bergamo si conferma protagonista di questo modello organizzativo diventato un riferimento a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Blood on Board, un anno di soccorsi salvavita: 26 interventi nella Bergamasca

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Prehospital Blood Products: Life Saving or a Waste of Resources

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Temi più discussi: Blood on Board, un anno di soccorsi salvavita: 26 interventi nella Bergamasca; Sangue a bordo degli elicotteri del 118: così in un anno sono state salvate 105 vite (c'è anche la prof di Trescore); Sangue e plasma sull'elisoccorso di Areu: in un anno sette vite salvate in provincia di Sondrio; Sangue e plasma a bordo dell'elisoccorso, in un anno salvate 105 vite in Lombardia.

Penso di avere bisogno di una barca più grande....NON posso competere con JAWS B3 (parliamo chiaro, è davvero un 4) reddit

Blood on Board, un anno di soccorsi salvavita: 26 interventi nella BergamascaCon sangue e plasma a bordo degli elicotteri ha contribuito a salvare 105 vite in Lombardia. Tra i casi simbolo il soccorso alla professoressa Chiara Mocchi, di Trescore, che riceverà la Rosa Camuna. ecodibergamo.it

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