Le donne vivono in media più a lungo rispetto agli uomini, ma spesso trascorrono molti anni in condizioni di salute non ottimali. Uno studio evidenzia che, nonostante l’aspettativa di vita superiore, molte donne affrontano problemi di salute cronici più a lungo. È quindi necessario intervenire precocemente e adottare un approccio multidisciplinare per supportare la qualità della vita in tutte le fasi.

"Le donne vivono più a lungo, ma spesso trascorrono molti anni in condizioni di salute non ottimali. Per questo è fondamentale intervenire prima, accompagnandole in ogni fase della vita con un approccio integrato e multidisciplinare". Lo ha dichiarato Flavia Binetti, amministratore delegato di Organon Italia, intervenuta all'evento istituzionale “Qui, per la salute di ogni Donna”, promosso da Organon Italia a Roma, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e della medicina generale per confrontarsi sulle trasformazioni demografiche ed epidemiologiche in atto e promuovere un nuovo approccio alla salute della donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Binetti (Organon), ‘donne più longeve ma non sempre in buona salute’

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Binetti (Organon), donne più longeve ma non sempre in buona salute

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