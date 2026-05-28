Bigoli alla busara 7 osterie di Venezia dove gustarli secondo tradizione
Sette osterie a Venezia offrono bigoli alla busara, un piatto tradizionale che utilizza spaghetti di pasta fresca con sugo di gamberi e pomodoro. La ricetta prevede l’uso di pesce di mare e viene preparata secondo metodi tramandati nel tempo. Le osterie propongono questa specialità come parte della cucina locale, mantenendo le tecniche di preparazione classiche. Il piatto rappresenta un esempio di cucina veneziana autentica, servito in diversi locali della città.
Non c’è piatto che sappia raccontare l’anima di Venezia meglio degli Spaghetti (bigoli in veneto) alla Busara. È una ricetta che sa di mare, di storia e di leggenda: dal misterioso nome "busara" (che per alcuni richiama il recipiente di ferro dei pescatori, per altri l'idea di un "inganno". 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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