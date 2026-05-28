Bianca Balti | Che tristezza un pomp*** per una Birkin Per questo molte ragazze fanno le escort a Milano
La modella Bianca Balti ha commentato che molte ragazze si prostituiscono a Milano per poter permettersi una borsa Birkin. Durante un podcast, ha espresso tristezza per il fatto che alcune donne ricorrano a questa scelta per ottenere oggetti di lusso. La sua dichiarazione si è concentrata sulla difficoltà di raggiungere certi standard di vita senza ricorrere a metodi estremi. Balti ha parlato di questa realtà senza approfondire ulteriori dettagli.
La modella lodigiana Bianca Balti, nelle scorse ore, è stata ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi. In una lunga chiacchierata, la creator ha chiesto a Balti quale sarebbe la sua reazione se la figlia Matilde aprisse un profilo Onlyfans (piattaforma per adulti, ndr). I soldi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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