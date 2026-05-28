Il pilota di MotoGP, che guida il campionato mondiale con l’Aprilia, ha corso sul circuito del Mugello, suo luogo di origine. Ricorda di essere cresciuto andando a tifare per i due campioni italiani. Durante la gara, ha commentato che partecipare è già una vittoria personale, anche se oggi si gioca il titolo mondiale. Ha seguito la corsa dal prato vicino alla pista, in un’atmosfera di grande emozione.

Scordatevi che sia solo una gara. Non siamo qui soltanto per mettere la prima dentro, fare il numero di giri prescritto e alla fine sperare di essere nella migliore delle posizioni possibili. Il Mugello è un lavacro di autocoscienza, è il posto in cui adrenalina e nostalgia, mescolandosi, danno un’energia difficilmente riscontrabile in qualsiasi altro posto al mondo. "Al Mugello non si dorme", no? Così cantano i tifosi. Per i piloti invece cambiano le date, magari i miti con cui misurarsi, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Nel caso di Marco Bezzecchi bisogna tornare al 2004, alla prima volta che il papà e la mamma ce l’hanno portato insieme alla sorellina Silvia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi: "Mugello magico, ci venivo a tifare Vale e Sic. E oggi mi gioco il Mondiale"

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